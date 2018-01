Andréa Nóbrega recebe alta após diagnóstico de Influenza A

A apresentadora Andréa Nóbrega recebeu alta após ser diagnosticada com Influenza A Foto: Epitacio Pessoa/Estadão

A apresentadora do SBT Andréa Nóbrega recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês nesta última terça-feira, 16, após ficar quatro dias internada. Inicialmente a suspeita era de que Andréa estivesse com pneumonia, mas após exames foi constatado que ela estava com Influenza A (H1N1). Ela continuará o tratamento em casa.

“Em casa! Graças a Deus recebi alta e não via a hora de chegar em casa. Agradeço toda a equipe médica pela atenção e cuidado. Obrigada pelas orações, mensagens e pensamentos positivos”, disse Andrea, via sua assessoria de imprensa.

Na última sexta-feira, 12, a empresária foi levada para o hospital com febre alta, tosse, mal estar e dores no corpo. "Parece piada. Na quinta feira, 14, vim para o hospital cuidar da Maria Fernanda, que está internada para tratar de uma infecção renal. Minha filha está no quarto e eu estou isolada em outro devido a suspeita de H1N1. É muito triste!", escreveu em post no Instagram na ocasião.