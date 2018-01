Anahí confirma gravidez e espera um menino

Foto: Reprodução/ Instagram

Depois de muita especulação, Anahí confirmou sua gravidez. Em entrevista a revista Caras do México, a cantora disse que ela e o marido, o político Manuel Velasco, esperam um menino. Mas, de acordo com o médico, o sexo do bebê ainda não está confirmado.

Em seu perfil no Instagram, Anahí postou uma foto da capa da revista, em que aparece já com barriga. Na legenda, ela agradeceu a deus pelo presente.

"#Deusétãobom Com muita alegria compartilho com vocês a notícia mais bonita. Meu presente de Deus", escreveu