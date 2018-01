Ana Paula Renault é agredida por taxistas em aeroporto no Rio

Foto: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Ana Paula Renault foi agredida verbalmente por taxistas na manhã desta terça-feira, 29. Ela relatou no Twitter que estava no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, durante uma manifestação de taxistas contra o Uber.

"Eu estava lá e também fui agredida. Mas fiz questão de sair do aeroporto escoltada, mas de Uber. Todos têm direito ao trabalho", escreveu na rede social. Ela relata que anunciou que passaria pela manifestação para pegar um Uber, e então foi xingada.

Em resposta a uma seguidora, que perguntou se ela estava bem, Ana Paula respondeu: "Estou bem, graças ao apoio de fãs que sempre me recebem com carinho no aeroporto e que ficaram ao meu redor até o policial com escopeta chegar."

Veja alguns dos posts:

Exatamente!E estão trabalhando sob liminar, então tudo ok perante a lei. Crime é depredação de patrimônio público e agressão @Uber_Brasil https://t.co/XtnTI6xy1Q — Ana Paula Renault (@anapaularenault) 29 de novembro de 2016

Verdade!!! Essas agressões foram para mim quando falei que iria passar e pegar o meu Uber! Para vcs terem uma ideia da situação... https://t.co/nH424aNQWx — Ana Paula Renault (@anapaularenault) 29 de novembro de 2016

O Uber está liberado por meio de liminar no Rio, depois de o prefeito Eduardo Paes ter sancionado lei que proibia o transporte de passageiros pelo app.