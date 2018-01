Ana Maria Braga termina namoro para cuidar da saúde

Ana Maria Braga terminou o namoro com o piloto americano Bill Foto: Divulgação

Ana Maria Braga e seu namorado americano Bill decidiram colocar um ponto final na relação. O casal estava junto desde agosto de 2015 e o fim da relação, segundo o colunista Léo Dias, se deu de forma amigável. A saúde da apresentadora teria sido o motivo do término. Desde que descobriu um tumor no pulmão, em setembro do ano passado, ela tem se dedicado deixado sua vida amorosa de lado.

Um das últimas vezes que o casal se viu foi em fevereiro, durante uma viagem que Ana fez aos Estados Unidos, onde passou férias junto com Bill. A apresentadora visitou as cidades de Nova York e Seattle (onde Bill mora atualmente) e aproveitou para pescar, seu hobby preferido. Ela também fez exames para verificar como estava sua saúde.

Ana Maria revelou a doença no dia 14 de dezembro, no Mais Você.

"Vocês acompanharam a minha luta e eu sei o que se passa quando se faz radioterapia, quimioterapia. Fiquei paralisada. É um risco que toda pessoa que fuma tem. Fui para a internação e me operei em uma manhã de sexta-feira", disse a apresentadora, que além de aconselhar as pessoas a fazem sempre um check-up ainda revelou que parou completamente de fumar.

Antes de descobrir o terceiro câncer - Ana Maria já havia se curado de um na pele e outro no reto -, a apresentadora fumava um maço de cigarro por dia.

O médico Antonio Buzaid, um dos oncologistas mais respeitados do Brasil, revelou que ela precisou retirar 40% do pulmão para se livrar do câncer. "Ela não apresenta mais resquícios de células cancerígenas e está curada", disse o médico à revista Veja São Paulo.

A cirurgia, que foi feita em outubro, removeu um tumor malígno de cerca de 6 milímetros. Embora seja um tamanho significativo, Buzaid ressaltou que Ana Maria Braga poderá levar uma vida normal daqui pra frente.

