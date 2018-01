Ana Maria Braga reata namoro com piloto americano

Ana Maria Braga posa ao lado do namorado americano Foto: Reprodução|Instagram

Após rumores de que havia terminado seu namoro com o piloto americano Bill, Ana Maria Braga posou para uma foto abraçada com seu amado e provou que esta tudo bem entre eles.

O registro foi feito no final de semana na Fazenda Santa Rita, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. "Eles nunca terminaram", disse uma fonte do jornal Extra.

Na semana passada, a apresentadora chegou a dizer em seu programa que Bill era muito ciumento. Foi especulado também que a distância entre eles - Bill mora em Seattle, nos Estados Unidos - havia sido um fator determinante para o fim do relacionamento.

Que os noivos sejam muito felizes!!! Que festa linda!!! #casamentosofiaejoaoricardo #fazendasantarita Uma foto publicada por Ana Maria Braga (@anamaria16) em Abr 18, 2016 às 12:53 PDT

No entanto, segundo o colunista Leo Dias, Ana teria dado um tempo no seu relacionamento para cuidar da sua saúde. Desde que descobriu um tumor no pulmão, em setembro do ano passado, Ana tem se dedicado mais à saúde e deixado sua vida amorosa de lado.

Ana Maria decidiu contar para seu público sobre a doença e também sobre a cirurgia em dezembro, no programa Mais Você.

Leia também no E+:

Após expulsar fã de palco, Anitta tenta se defender em rede social

Thaíde e Mariana Weickert têm seus caminhos cruzados pela televisão