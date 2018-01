Ana Maria Braga aparece de olho roxo em campanha pelo fim da violência contra a mulher

Ana Maria Braga. Foto: Raquel Cunha/Globo/Divulgação

Na última quinta-feira, 23, começaram a circular na internet algumas fotos de Ana Maria Braga de olho roxo, e logo muitos internautas começaram a especular que a apresentadora havia sido agredida.

À noite, porém, a história foi explicada: a caracterização fazia parte da campanha Bem Querer Mulher, que luta pelo fim da violência contra as mulheres.

"Você pensa que é meu rosto que está machucado. Não, é o meu coração. Meu coração não aceita tanta violência contra a mulher no Brasil. Eu abracei o programa Bem Querer Mulher e conto com você. Você e eu unidas mudamos a história da mulher brasileira", falou Ana Maria em um vídeo publicado no Instagram da campanha.

No Mais Você desta sexta-feira, 24, Ana Maria Braga também falou sobre o assunto. "É triste ver a violência que é praticada em todo lugar, os assassinatos contra as mulheres, e é nosso dever lutar contra isso. É um drama silencioso, muitas vezes de mulheres envergonhadas, sem condições de saírem sozinhas de um inferno como esse. É um dever de nós todos conscientizar, ajudar, mobilizar a sociedade para lutar contra esse problema. E você, que está sofrendo essa violência, denuncie. Existem delegacias da mulher, existe gente capacitada. Nós já mostramos várias matérias ao longo desse ano, a Fátima [Bernardes] também vai mostrar exemplos para diminuir a violencia contra a mulher hoje. Não se pode ficar calado sobre esse assunto. Ajude quem não tem coragem de se ajudar, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Conto com vocês", disse a apresentadora.

Para denunciar qualquer tipo de violência física ou sexual contra a mulher, basta ligar no 180. A ligação é anônima e as denúncias são encaminhadas para a Secretaria de Segurança Pública e para o Ministério Público de cada Estado.