Ana Hickmann lamenta morte de sua cadelinha: 'Você foi minha fiel companheira'

Ana Hickmann revelou que sua cadelinha, Penélope, morreu. Foto: Denise Andrade/ESTADÃO

Na última terça-feira, 6, Ana Hickmann postou vídeo em seu Instagram lamentando a morte de sua cadelinha, Penélope. A apresentadora tinha a cadela há uma década.

"Há dez anos você chegou e me trouxe amor, carinho, delicadeza e a pureza no olhar. Você me trouxe alegria. Você foi minha fiel companheira, você foi inspiração de criação e amor. Obrigada Pepe por ter entrado em minha vida! Obrigada por ter feito parte da minha família. Hoje você se tornou uma estrelinha, vou sentir muito sua falta", disse ela na legenda.