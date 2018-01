Ana Hickmann faz ‘tour’ por sala que virou meme nas redes

A apresentadora Ana Hickmann ao lado de sua lareira — que ela não usa Foto: YouTube / Canal Ana Hickmann

Apresentadora do Hoje em Dia, da Record TV, Ana Hickmann publicou em seu canal do YouTube na última segunda-feira, 4, um vídeo em que faz um 'tour' por sua sala de estar, alvo de piadas e memes pela internet após ter uma foto divulgada em março deste ano.

A casa de Ana é localizada em Itu, interior de São Paulo. Para dar ideia da grandeza da sala, Ana, primeiro, contou alguns móveis do cômodo. Segundo ela, são oito sofás, três poltronas, duas mesas de centro, três aparadores, uma mesa de canto e uma mesa de jogos com seis lugares.

Ana exibe também uma parede espessa de gesso da sala, que tem cor diferente das demais, que é branca. Ela também mostra o espaço da sala próximo à lareira — de 8 metros de altura e 3 metros de largura — que foi usado nas duas edições do reality show A Casa da Ana Hickmann, responsáveis por escolher as próximas repórteres do Tudo É Possível.

Ela também relembra que tirou fotos de seu filho com companhia na lareira e postou nas redes. “Uma turma de cachorros aqui com o meu filho”, diz Ana. “Ela [a lareira] faz eco quando você entra aqui dentro. Quando você olha lá pra cima, você começa a ver os cantinhos de ninhos de passarinho — por isso que a gente nunca usou [a lareira]”, revela ela. É um bom esconderijo, não sei se é uma boa lareira, mas bonita ela é", afirmou Ana.

A ex-top model mostrou também sua coleção de livros, de moda, design e fotografia, e uma escolha de decoração feito por seu filho para a sala: formigas e joaninhas que ficam na mesa de centro. Depois, Ana falou sobre televisão na sala. “Muita gente já me perguntou por que eu não tenho televisão na sala”, disse.

“Aí vem o pulo do gato: eu tenho uma televisão sim, mas não na minha sala. Eu tenho uma sala de TV”, revelou a apresentadora de frente para uma porta enorme. Ana, no entanto, fez suspense: “Mas esse espaço aqui para um próximo episódio”, disse. Por fim, ela subiu um andar e mostrou de onde foi tirada a foto, feita durante jantar de ano novo, que virou meme nas redes.

