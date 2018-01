Ana Furtado posta meme de si mesma como substituta de Evaristo

Ana Furtado publica meme de si mesma Foto: Instagram / @aanafurtado

A apresentadora Ana Furtado costuma virar meme na internet por conta de sua fama de 'substituta': apesar de não ser a apresentadora titular de muitas atrações, ela costuma cobrir férias em alguns programas.

Com a saída do jornalista Evaristo Costa do Jornal Hoje, ela resolveu entrar de vez na piada e publicou uma montagem de si mesma no corpo de Evaristo em seu Instagram.

"Boa tarde! Está no ar o nosso Jornal Hoje! Evaristo querido! Bom descanso, que seja tudo maravilhoso", escreveu.

Confira a postagem abaixo:

ana furtado ja está a caminho do camarim do #JornalHoje para substituir evaristo costa a partir de amanhã pic.twitter.com/pfuAQGvzGR — Jairo Augusto (@augustojairo) 27 de julho de 2017

" Evaristo Costa não renova contrato com a Globo e pode sair da emissora" Ana Furtado : Boa tarde está começando o jornal hoje pic.twitter.com/TUXMWB5Y1r — Carminha Sincera (@RainhaCarminha) 19 de julho de 2017

Ana Furtado já desembarcou em Washington para substituir o Paint pic.twitter.com/o9l598sgCq — Plante uma Neyde (@NeydinhaOficial) 24 de julho de 2017