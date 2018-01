Amy Schumer nega ter pedido salário igual ao de Chris Rock para a Netflix

Amy Schumer gravou comédia The Leather Special para a Netflix Foto: Lucas Jackson/Reuters

Na última semana, a revista Variety divulgou que a comediante Amy Schumer pediu um aumento de salário à Netflix, depois de descobrir que os humoristas Chris Rock e Dave Chapelle ganhavam um valor bem maior do serviço de streaming. Mas nesta quarta-feira, 24, ela usou sua conta no Instagram para negar a notícia.

“Eu acredito que mulheres merecem salários iguais. Porém, não acho que eu mereça salário igual a Chris e Dave. Eles são lendas e dois dos melhores comediantes de todos os tempos”, esclareceu a artista.

Amy gravou o show de comédia The Leather Special para a Netflix em março e recebeu US$ 11 milhões (cerca de R$ 35 milhões). Já Chris e Dave ganharam US$ 20 milhões (R$ 63 milhões) por seus espetáculos de stand-up comedy.

Ainda no post, Amy afirma que “apenas pediu mais do que a oferta inicial feita pela Netflix” e que “os relatos de que teria insistido em uma quantia igual a deles não são verdadeiros”.