Amy Lee, do Evanescence, anuncia novo álbum para crianças

Foto: Reprodução/Facebook

Parece que a maternidade mudou bastante Amy Lee, vocalista da banda de rock Evanescence. É que ela finalmente anunciou um novo álbum, o Dream Too Much, mas bem diferente do que os fãs estão acostumados: o novo CD terá apenas músicas infantis.

Segundo a Rolling Stone, o álbum será lançado exclusivamente na Amazon Music em 30 de setembro, e algumas das músicas são covers de clássicos infantis e outras, músicas inéditas.

A cantora contou a revista que se inspirou em seu filho de dois anos, Jack, e também em seu pai que é músico, John Lee, que sempre falava sobre fazer algumas músicas para Jack lembrar quando mais velho. Então, o marido de Amy sugeriu que ela e o pai fizessem músicas juntos. Eles gostaram da ideia e fizeram o álbum.

O lançamento, porém, não deve gerar uma turnê. "Eu posso nos imaginar fazendo algumas apresentações isoladas aqui e ali mas eu acho, realmente, que vou focar no meu próximo projeto... mais focado na minha carreira de música adulta", disse Amy.

Abaixo, a música que intitula o álbum: