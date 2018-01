Americana grava vídeo usando máscara do 'Chewbacca' e torna-se viral nas redes

O vídeo dela como Chewbacca é o maior viral de 2016. Foto: Reprodução/Facebook

A americana Candace Payne é mais nova sensação da internet. O viral do momento é o vídeo em que Candace compartilha sua imensurável alegria ao contar que trocou uma peça de roupa da loja de departamento americana Kohl's por uma máscara de um dos personagens mais icônicos da saga Star Wars: o Chewbacca.

Candace explica que dividirá o brinquedo com seus dois filhos pequenos: "O que importa é que no final do dia, a mascará será minha", enfatiza a mãe. Em seguida ela não consegue controlar as suas gargalhadas, que ficam ainda mais engraçadas pelo fato de que, toda vez que a mãe abre a boca pra rir, a máscara emite o mesmo grunhido do conhecido bichano rookie.

O carisma, a empolgação e a contagiante alegria de Candace ao vestir uma simples máscara é o que fez o vídeo viralizar de maneira rápida; foi postado em seu Facebook no dia 19 de maio e até então contabiliza mais de 136 milhões de visualizações e 3,1 milhões de compartilhamentos, número recorde na rede social.

Candace e seus filhos receberam uma linha completa de brinquedos, após o sucesso do vídeo. Foto: Reprodução/Facebook

Devido ao enorme sucesso do vídeo, Candace ganhou uma linha completa de brinquedos e eletrônicos da saga Star Wars da Kohl's e nesta segunda-feira, 23, foi a convidada especial do talk show americano GMA (Good Morning America).