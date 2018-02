Ambulante? Namorado de Fátima Bernardes vende cerveja no carnaval

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes Foto: Instagram / @tulio.gadelha

O namorado da apresentadora Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, chamou atenção durante o carnaval da cidade de Recife por um motivo inusitado: estava vendendo bebidas na rua!

Mas calma, ele não mudou de profissão. Em seu Instagram, explicou: "Quando você encontra seu irmão caçula vendendo cerveja e mostra como se faz!".

Vestindo uma camiseta com estampa de abacaxi, negociou com clientes, foi reconhecido e até tirou foto com fãs.

Assista alguns vídeos abaixo: