Amber Heard tem passado 'muito tempo' com bilionário Elon Musk

Enquanto está envolvida numa longa e amarga batalha judicial com seu ex-marido Johnny Depp, Amber Heard está passando muito tempo com o bilionário Elon Musk, CEO e fundador da Tesla Motors. Fontes próximas afirmam, porém, que eles são só amigos.

A dupla se reuniu recentemente em Miami, na Flórida, quando Elon estava na cidade para o lançamento de um foguete SpaceX de Cabo Canaveral, enquanto Amber estava lá a trabalho. Eles ficaram no mesmo hotel, o Delano South Beach, e, embora estivessem em quartos separados, eles viram bastante um ao outro.

Uma fonte disse ao jornal New York Post: "Eles foram vistos chegando e deixando o mesmo quarto muitas vezes, mas sempre separadamente". No entanto, outras fontes insistem que eles são apenas bons amigos e Elon tinha permitido que Amber e sua irmã usassem seu quarto.

"Amber estava lá com sua irmã. Ela é amiga de Elon há quatro anos. Ela tinha alugado uma suíte padrão no hotel, e ele tinha um bangalô, um quarto duplex à beira da piscina. Ele ofereceu a Amber e sua irmã o uso de seu quarto para que elas pudessem usar a piscina e ter privacidade extra, já que ele estava trabalhando no lançamento de um foguete", disse outra pessoa ao jornal.

Outro fonte explicou: "Todos eles estavam ficando no Delano. O grupo passou tempo no hotel, e não em público, compreensivelmente, devido a todo o recente escrutínio da imprensa".

No entanto, o site TMZ também alegou que Amber e Elon curtiram um jantar a dois na casa dele em Los Angeles recentemente e ele já esteve na casa dela várias vezes.

Amber e Johnny Depp se separaram em maio e, desde então, ela garantiu uma ordem de restrição temporária contra o ator depois de alegar que foi fisicamente atacada por ele com um iPhone.