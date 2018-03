Amber Heard se esconde em banheiro de avião para evitar Johnny Depp

Foto: Bang Showbiz

Amber Heard "se escondeu no banheiro" durante toda uma viagem de avião para ficar longe de Johnny Depp. A atriz viajou com o ex-marido ao Japão, em 2013, para divulgar o filme O Cavaleiro Solitário, mas a experiência teria sido um completo desastre.

"Johnny levou sua família com ele na viagem, em um jato particular pago pelo estúdio. Durante o voo, Johnny estava bebendo e fumando muito. Seu comportamento se tornou imprevisível e Amber não queria estar perto dele. Mas não havia nenhum lugar para ir no jato, exceto o banheiro, por isso ela se escondeu lá dentro", disse uma fonte ao jornal Daily Mirror.

"Ela só voltou a ficar com ele uma vez que o avião tinha aterrissado. O resto da viagem foi um desastre completo - Johnny continuou bebendo. O filme tinha afundado nas bilheterias, por isso foi uma viagem difícil. Ele trouxe sua família para apoiá-lo, mas acabou os afastando", completou.

Amber, de 30 anos, afirmou que Johnny estava sendo violento com ela ao longo de seu relacionamento, com as coisas culminando quando ele supostamente jogou um iPhone no rosto dela.

Advogados da beldade afirmaram que ela inicialmente não falou com a polícia sobre o que tinha acontecido, para que ela pudesse proteger sua privacidade e a carreira de Johnny, mas foi forçada a isso agora por conta da reação da equipe jurídica do ator.

"Como resultado da decisão de Amber de declinar um depoimento inicial à polícia de Los Angeles, seu silêncio tem sido usado contra ela pela equipe de Johnny. Amber não forneceu uma declaração à polícia de Los Angeles, em uma tentativa de proteger sua privacidade e a carreira de Johnny", dissera os representantes da atriz à imprensa americana. "A equipe de Johnny obrigou Amber a dar uma declaração à polícia de Los Angeles para deixar as coisas claras quanto aos fatos verdadeiros, já que ela não pode continuar a ficar exposta às alegações falsas e maliciosas que infectaram a mídia. Amber sofreu de abuso físico e psicológico nas mãos de Johnny durante anos."

Johnny negou todas as acusações feitas contra ele.