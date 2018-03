Amber Heard pode ter sido agredida mais de uma vez por Johnny Depp

Foto: Bang Showbiz

Amber Heard foi supostamente atacada por Johnny Depp "muitas vezes", de acordo com iO Tillett Wright. A amiga da atriz ligou para o serviço de emergência logo após uma briga do casal, durante a qual o ator supostamente bateu na atriz com um iPhone, e alegou que não foi a primeira vez que ela testemunhou o resultado das explosões de Depp.

Em um post de blog para o Refinery 29, ela escreveu: "Liguei para o 911, porque ela jamais o faria. Estava no telefone com os dois e ouvi [o telefone] cair, o ouvi dizer: 'E se eu puxasse seu cabelo para trás?' e o grito dela pela minha ajuda, e eu me perguntava, como tantas vezes antes, se eu deveria quebrar o código de silêncio que rodeia celebridades e convidar a polícia para a situação."

iO Tillett Wright afirmou que Depp, de 52 anos, jurou que "nunca mais faria isso de novo" em cada ocasião e recordou outro incidente em dezembro, quando ele supostamente ficou fora de si.

"Cada vez que isso acontecia, o primeiro pensamento dela era sobre protegê-lo... Eu sei disso porque eu fui à casa deles. Eu vi o travesseiro com meus próprios olhos. Vi o lábio cortado e os tufos de cabelo no chão", relatou.

Wright acrescentou que uma vez chegou a considerar Depp uma pessoa tão próxima quanto um irmão para ela. "Ele tinha sido meu amigo, também, uma pessoa que eu amava muito. Uma pessoa a quem eu já havia referido como irmão... Eu sabia que ele era suave e gentil, com um temperamento e um lado obscuro, mas um coração de ouro. Não queria acreditar nisso também, até que eu vi os danos."

Amigos do ator o defenderam das alegações, enquanto seu representante criticou as revelações mais tensas do relacionamento do ex-casal. "Dada a brevidade deste casamento e a perda mais recente e trágica de sua mãe, Johnny não vai responder a qualquer uma das histórias falsas picantes, fofocas, desinformações e mentiras sobre sua vida pessoal. Esperamos que a dissolução deste casamento curto seja resolvida rapidamente", disse um dos porta-vozes do ator.