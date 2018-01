Amber Heard é processada e produtores pedem 10 milhões de dólares de indenização

. Foto: Reprodução/ Instagram

Amber Heard está sendo processada pelos produtores do filme 'London Fields'. Os executivos alegam que a atriz quebrou seu contrato e querem uma indenização de 10 milhões de dólares. Além de dizer que Amber não cumpriu com o que estava acordado, os produtores a acusam de, junto com o diretor, tentar mudar o roteiro do filme.

Os produtores estão sendo processados pelo diretor do longa, Mathews Cullen, que foi afastado da equipe durante a etapa de pós-produção e pelas mudanças feitas por ele.

Na ação contra Amber Hears, os executivos afirmam que as críticas públicas que a atriz fez a eles causou grandes problemas financeiros.