Amanda Seyfried está noiva de Thomas Sadoski

Foto: Bang Showbiz

Amanda Seyfried, de 30 anos, vai se casar com Thomas Sadoski. Eles trabalharam juntos no elenco de The Last Word e estavam juntos há seis meses quando o ator a pediu em casamento. E ela foi vista andando com seu cachorro Finn, em Nova York, na semana passada com uma aliança.

Uma fonte confirmou à revista Us Weekly que o casal noivou recentemente e compartilhou a novidade com os amigos mais próximos, além da família.

Este é o primeiro casamento de Amanda e o segundo de Thomas. Ele foi casado durante oito anos e se separou no meio de 2015.

Há algum tempo a atriz declarou que não quer usar branco na cerimônia, porque já casou antes - enquanto atuava. "Eu me casei tantas vezes na minha vida - na tela. Não quero um vestido branco! Usei tantos deles", disse.