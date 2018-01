Aluno de colegial parodia música de 'La La Land' e convida Emma Stone para formatura

A atriz Emma Stone foi convidada para acompanhar um garoto de 17 anos em seu baile de formatura, no estado do Arizona (EUA). Foto: Olivia Harris/Reuters

Após ganhar o Oscar de melhor atriz, Emma Stone está convidadíssima para acomapanhar Jacob Staudenmaier, de 17 anos, em um baile de formatura. O convite veio de forma especial, como se fosse um musical produzido especificamente para a ocasião. É praticamente uma releitura de Another Day of Sun, cena de abertura de La La Land (2017), que mostra as pessoas no trânsito de Los Angeles.

Staudenmaier é fã de Emma, e como todo fã que tem um quê de ousadia, ele resolveu parodiar a música de aberutra de La La Land e copiar parte da coregorafia. Prova que está se formando em boa turma, é que seus amigos ajudaram na produção e participaram como figurantes.

Ao The Arizona Republic, o garoto disse que a ideia do clipe começou quando ele disse que talvez estivesse acompanhado de Emma Stone em seu baile de foramtura. "Eu decidi que se eu realmente fosse fazer isso, faria algo grande". Staudenmaier postou o clipe em seu Twitter e, passado um dia, o vídeo já tem mais de 20 mil curtidas, número muito maior que a quantidade de usuários que seguem a conta (753 seguidores).

O garoto está se formando na Arcadia High School, uma escola em Scottsdale, cidade natal de Emma Stone. Sem dúvida, o fato de ambos terem raízes na mesma cidade foi um ponto favorável na atitude de Staudenmaier, que diz ter sabido, por fonte seguras, que a mãe da atriz assistiu ao video. "Então eu suponho que em algum momento Emma veja o clipe".

O baile ocorrerá no dia 29 de abril, um sábado.