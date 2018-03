Alicia Keys diz estar cansada de falsidade

Alicia Keys foi capa da revista FAULT de julho Foto: Bang Showbiz

Alicia Keys acha que o público está cansado daquilo que ela chama de "falsa perfeição". A cantora afirmou que as pessoas estão irritadas com as falsas imagens da realidade e estão à procura de autenticidade em todos os aspectos de suas vidas.

"Muito do que vemos e consumimos é tão cuidadosamente construído e polido, e acho que as pessoas estão cansadas disso. Nós queremos a verdade da TV, do governo, de onde quer que seja", disse ao jornal Sunday Times.

Nascida em Nova York, ela admitiu que costumava a se preocupar com sua aparência e o que as pessoas pensariam dela, mas afirmou que aprendeu a se aceitar mais enquanto amadurecia.

"Toda vez que eu saía de casa, eu ficava preocupada se eu não colocasse maquiagem: e se alguém quisesse uma foto? Tudo isso, de uma forma ou de outra, com base no que a outra pessoas pensavam de mim. E espero que seja uma revolução, porque não quero encobrir qualquer coisa mais. Não quero cobrir meu rosto, minha mente, minha alma, meus pensamentos, meus sonhos, meus esforços, nem meu crescimento emocional. Nada", disse.

Seu novo single, In Common, compartilha um tema semelhante. "Trata-se de sair das caixas nas quais somos colocados, porque é tudo lixo, você sabe? Nós compartilhamos tanto em comum e, ao mesmo tempo, somos todos tão complexos. Nós devemos ser livres para apenas sermos quem nós somos", comentou.