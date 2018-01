Aliança? Bruna Marquezine e Neymar usam anéis iguais 

Jogador do Barcelona está de férias nos Estados Unidos Foto: Instagram/ @neymarjr

Neymar e Bruna Marquezine se reencontraram na última quarta-feira, 7, nos Estados Unidos. O jogador do Barcelona postou um vídeo da namorada em suas histórias no Instagram e a chamou de 'minha vida'.

No entanto, o que mais chamou atenção dos fãs do casal foi o anel igual que os dois usavam nos vídeos em que postaram na rede social. A joia tem um coração preto e tanto Bruna quanto Neymar estavam usando no dedo anelar direito - símbolo de compromisso.

Ambos usaram o anel no dedo anelar direito Foto: Instagram/ @neymarjr | Instagram/ @brumarquezine

Neymar está de férias nos Estados Unidos e participou do programa de Jimmy Kimmel.