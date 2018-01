Alexandre Borges fala pela primeira vez após divulgação de vídeo íntimo

Foto: Divulgação/Globo

Quase uma semana após ter um vídeo íntimo vazado na internet, Alexandre Borges rompeu o silêncio e contou o que, segundo ele, de fato aconteceu no encontro em que aparece na companhia de uma mulher e outras duas pessoas, que seriam transexuais.

De acordo com o ator, em entrevista ao jornal Extra, não houve o consumo de cocaína, assim como não houve orgia sexual.

"Sei que este é um assunto pessoal. Não estou aqui me desculpando de nada. Não pretendo tomar nenhuma atitude jurídica. Devido ao vídeo feito sem meu conhecimento e divulgado na internet indevidamente, me vejo forçado a esclarecer alguns pontos que, a meu ver, foram distorcidos e ampliados. Foi um encontro casual com três pessoas depois de uma festa. Não existiu nenhum tipo de relação sexual, orgia e consumo de cocaína com as pessoas envolvidas", garante Alexandre.

Ainda segundo o ator, que foi casado com a também atriz Julia Lemmertz, ele está muito seguro de sua sexualidade.

"Não tenho nenhum preconceito com gênero ou opção sexual de cada um. Mas minhas opções são claras para mim", observa ele, que preferiu não estender o encontro: "Quando percebi que não queria mais continuar, encerrei", conta o ator.

Nas imagens, que foram divulgadas em primeira mão pelo blog do colunista Leo Dias, uma outra pessoa é focalizada.

"Devo dizer que a pessoa que aparece no vídeo comigo pediu para apagar a gravação para não ser exposta. Sinceramente, quero o bem de todos os envolvidos. Apenas quero esclarecer os fatos para as pessoas que gostam de mim", justifica Alexandre.