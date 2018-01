Alcione impressiona fãs após aparecer mais magra

Alcione apareceu mais magra em foto publicada no Instagram. Foto: Carlos Moraes/ESTADÃO

No último domingo, 21, Alcione publicou uma foto em seu Instagram falando sobre o show que realizou no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo, evento que fez parte da Virada Cultural. O que chamou atenção dos fãs, porém, foi a mudança no corpo da cantora.

"Como você emagreceu, parabéns!", comentou uma seguidora. "Linda, mais magra, a saúde agradece!", comentou um fã.

De acordo com o Observatório da Televisão, Marrom está com 16 quilos a menos. Nas redes sociais, porém, a cantora não deu detalhes sobre dieta ou o motivo da perda de peso.

Em dezembro do ano passado, Alcione foi internada no hospital Sírio Libanês após um show em São Paulo por conta de uma bronquite alérgica e alta taxa de glicose no sangue, mas saiu do hospital um dia depois.