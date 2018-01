Alcione e Naomi Campbell são destaques da edição de 41 anos da Vogue Brasil

Foto: Bob Wolfenson

Na edição que comemora os 41 anos da Vogue Brasil, as protagonistas da revista, que chega às bancas na sexta-feira, dia 29, são mulheres negras. A capa é da top Naomi Campbell, assim como o principal editoria da publicação.

Alcione é um dos destaques da Vogue Brasil do mês de maio. A foto divulgada previamente pela revista é da cantora brasileira com a modelo ajoelhada aos seus pés. De acordo com o site da publicação, durante a sessão de fotos, Naomi ficou emocionada e se jogou no chão. A direção criativa é de Giovanni Bianco, a foto de Bob Wolfenson e o styling de Daniel Ueda.

Além de Alcione, outras dez mulheres negras de diferentes áreas de atuação aparecem na edição, entre elas a e ex-senadora Marina Silva e a jornalista Maju Coutinho.

