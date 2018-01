Alanis Morissette publica foto de sua filha recém-nascida, Onyx

Cantora publicou foto grávida, dentro de uma piscina Foto: Reprodução / Instagram

Alanis Morissette publicou neste fim de semana no Instagram uma foto de sua filha recém-nascida, Onyx Solace Morissette-Treadway, que veio ao mundo no dia 23 de junho. O nascimento ocorreu dias depois de a cantora postar na rede social uma imagem em que ela aparece nua dentro de uma piscina, ainda durante sua gravidez.

"Ela está aqui! onyx solace morissette-treadway June 23 2016", escreveu Alanis na legenda. É o segundo filho dela com o rapper Mario Treadway, que se casaram em 2010 e no mesmo ano nasceu Ever Imre Morissette-Treadway.

Veja abaixo a foto de Onyx: