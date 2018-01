Aguinaldo Silva sai em defesa de José Mayer: ‘Todos cometem erros na vida’

O dramaturgo Aguinaldo Silva e o ator José Mayer Foto: João Cotta / Divulgação | Paulo Belote / Globo

O dramaturgo Aguinaldo Silva, da TV Globo, publicou mensagem nesta sexta-feira, 24, se pronunciando em defesa do ator José Mayer, acusado de assédio sexual e afastado das telas em março, desde o fim da novela A Lei do Amor.

Em seu perfil oficial no Facebook, o autor de novelas escreveu: “Faço por valer o significado da palavra 'Amigo": jamais vou te esquecer e ninguém vai me calar!”. A postagem foi acompanhada de uma imagem, que dizia: “Força Zé! Todos cometem erros na vida… e não será um bando de oportunistas que vai apagar a sua estrela!”. A publicação tem recebido comentários favoráveis ao ator, pedindo sua volta à TV.

Mayer foi colocado na geladeira na TV Globo após ser denunciado pela figurinista Susllem Tonani, que escreveu um texto relatando situação na qual Mayer colocou sua mão esquerda na genitália dela. Atrizes e funcionárias da emissora fizeram uma campanha contra assédio, chamada “Mexeu com uma, mexeu com todas”.

No início do caso, o ator negou o ato: “As palavras e atitudes que me atribuíram são próprias do machismo e da misoginia do personagem Tião Bezerra [que interpretava na novela], não são minhas!”. Dias depois, em carta, ele admitiu o erro: “Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas. Mas isso só não basta. É preciso um reconhecimento público que faço agora", dizia o texto da carta.

Confira abaixo a publicação: