Aguardando pelo nascimento do primogênito, Adam Levine confessa estar impaciente

Adam Levine, vocalista da banda Maroon 5, está ansioso para receber seu primeiro filho com a modelo da marca de lingeries Victoria's Secret, a angel Behati Prinsloo.

Ao E! News, ele disse: "É incrível. Eu vou ser pai! Estou muito animado. Eu vou ser pai! Eu vou mimar muito Behati... O bebê ainda nem nasceu e eu mal posso esperar para mimá-lo também".

Enquanto isso, o cantor admitiu que está pronto para a paternidade. Contou que as pessoas nascem para ser pais e essa é a razão pela qual estamos no mundo. "Todo o resto é ótimo, mas não é nosso objetivo final."

No entanto, ele está tentando ignorar alguns conselhos que ele e Behati receberam. "Quando você está fazendo as coisas pela primeira vez, todo mundo ama te dizer como você deveria agir. Então, nós estamos jogando muita coisa fora e vamos fazer o que acreditamos", compartilhou o cantor.

Há algum tempo que Adam tem estado desesperado para ter filhos. Empolgado, chegou, inclusive, a revelar à colunista da E! News, Catt Sadler, que seu sonho era ter uma família grande. "Eu gostaria de ter mais filhos do que seria socialmente responsável e aceito. Eu quero, tipo, 17. Isso faz sentido? Eu amo muito crianças!", disse à época.

Desde que a notícia da gravidez se espalhou, os amigos músicos do cantor se apressaram em parabenizá-lo. O também jurado de The Voice, Pharrell Williams, disse sobre a grande notícia de Adam: "Ele é uma pessoa muito comprometida, então eu acho que ele vai se comprometer com seu filho ou filha... Quando ele faz uma coisa, ele realmente faz. Então, ele realmente vai ser um pai presente".

