Agente das Spice Girls e criador do 'Idol' procura talentos no Brasil

Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Simon Fuller, criador da franquia do reality show Idol e agente de uma respeitável lista de artistas que inclui Spice Girls, Victoria e David Beckham, Steven Tyler, Carrie Underwood, Kelly Clarkson, entre outros, procura talentos no Brasil.

O produtor está atrás de pessoas que saibam cantar e dançar para fazer parte do Now United, um grupo pop que será formado por integrantes de onze países diferentes. “O Now United é uma nova abordagem para a música pop. Um grupo que você pode não apenas seguir, mas realmente estar junto e interagir. Eles serão a celebração máxima da música, com um vibrante espírito otimista que fará com que o mundo deseje cantar e dançar”, afirma Simon.

Além do Brasil, a XIX Entertainment, agência de Fuller, procura talentos em países como Japão, Índia, Reino Unido, Estados Unidos, Coréia do Sul e Senegal.

Ficou animado? A inscrição pode ser feita pelo site www.nowunited.com entre 22 de novembro e 28 de fevereiro, ou na audição aberta que acontece em São Paulo no dia 9 de dezembro deste ano. Quem preferir se candidatar online deve preencher algumas informações pessoais e enviar um vídeo de aproximadamente 1 minuto com apresentação e performance. Já para os que escolherem mostrar o talento ao vivo, é só comparecer à audição presencial no dia 9 de dezembro, entre 9h e 16h, no Hotel Renaissance. É preciso ter entre 16 e 19 anos.

Os selecionados de cada país seguirão para Los Angeles para serem produzidos e agenciados pela XIX Entertainment. O lançamento oficial do grupo será no início de 2017. Veja o vídeo promocional aqui.

Serviço:

Audição aberta “Now United”

Dia 9 de dezembro de 2016

Das 9h às 16h

Hotel Renaissance

Endereço: Alameda Santos, 2233 - Cerqueira Cesar - São Paulo- SP - 01419-002

Site para inscrições:

www.nowunited.com