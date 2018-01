Afilhados de George Michael vão herdar fortuna do cantor

. Foto: Bang Showbiz

A fortuna de George Michael deverá ser herdada por seus afilhados. De acordo com o jornal Daily Mail, o cantor era padrinho de filhos de seus amigos e deve deixar uma fortuna estimada em 100 milhões de libras, isto é, aproximadamente R$ 400 milhões.

Leia também: Como a indústria da moda reagiu à morte de George Michael

George era padrinho de Roman e Harley Moon Kemp, filhos do baixista Martin Kemp, da banda Spandau Ballet. A filha da ex Spice Girl, Geri Halliwell, era a afilhada de seu ex-namorado Kenny Goss e, por isso, também do cantor.

A família também herdará uma parte, entre eles as irmãs mais velhas do cantor, Melanie e Yioda, seu namorado Fadi Fawaz e os dois filhos de seu primo Andros, de quem ele também era padrinho.