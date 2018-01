Afastado, Victor Chaves fala sobre 'The Voice Kids' após fim do programa

Cantor foi afastado do programa após ser acusado de ter agredido sua esposa, Poliana Bagatini Foto: Isabella Pinheiro/ Rede Globo

A segunda temporada de The Voice Kids na Globo terminou no último domingo, 2. Afastado do programa, Victor Chaves, que compunha uma equipe com seu irmão e parceiro de trabalho, Leo, se pronunciou pela primeira vez desde deixou de aparecer no reality.

O sertanejo postou uma foto no Instagram dos três jurados com os finalistas do The Voice Kids e escreveu: "Grato pela oportunidade de expressar e de enfatizar um lado da arte que se dirige aos primeiros passos, às visões de um todo, onde é o país que ganha, em forma de amor, responsabilidade e criatividade."

Victor ainda agradeceu à equipe do programa, a Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e ao irmão. "Parabéns às encantadoras crianças que emprestaram tão puramente sua arte, diante de um mundo duro, cheio de opiniões e críticas", declarou.

O cantor foi afastado do programa depois de uma acusação feita por sua mulher, Poliana Bagatini, de que Victor a teria agredido.