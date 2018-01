Advogado de Emilly nega que participante tenha pedido expulsão de Marcos

Emilly depôs no dia 17 de abril; vazamento ocorreu na última terça-feira, 2 Foto: Globo/Fabio Rocha

Na terça-feira, 2, o depoimento que Emilly deu à Delegacia de Mulher no dia 17 de abril foi vazado na internet. O documento é verdadeiro, como confirma Renato Darlan, advogado da vencedora do Big Brother Brasil 17. No entanto, o perfil que publicou o depoimento no Twitter escreveu que Emilly havia pedido a expulsão de Marcos, fato que não consta no documento.

"Temos que buscar o responsável que com certeza tem algum interesse nisso. Principalmente porque o vazamento vem acompanhado de uma mentira", diz Darlan. "Diz que a Emilly forçou e pediu a exclusão do rapaz, quando em seu depoimento não existe esse trecho".

No Twitter, os usuários que leram o depoimento questionam a afirmação de que Emilly tenha pedido a exclusão de Marcos do BBB, pois o 'fato' não consta no depoimento vazado.

O advogado nega que Emilly possa ter sido a responsável por divulgar o documento. "Quanto a Emily esse vazamento não traz benefício algum", afirma. De acordo com Darlan, apenas tiveram acesso ao depoimento quem trabalha na delegacia, o Ministério Público e as partes, ou seja, Emilly e Marcos.

Darlan repudia o vazamento por se tratar de um procedimento sigiloso. "Isso por si só já viola uma série de princípios éticos e morais", explica. O advogado diz que notificará as autoridades competentes para que apurem o vazamento.