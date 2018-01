Adriane Galisteu xinga 'haters' em seu canal no YouTube

Foto: Reprodução|YouTube

Em sua mais recente postagem no canal #GalisteuSemFiltro, na última quarta-feira, 6, Adriane Galisteu não fez questão nenhuma de esconder que está exaurida com os "haters" - expressão em inglês usada para designar as pessoas que disseminam o ódio e o mau humor na internet. Muito pelo contrário. Para os revoltados de plantão, ela deixou um recado bem direto: "Vá pra p*** que o pariu".

No vídeo, que transparece jocosidade, apesar do tom forte, Galisteu surge mascarada e com um par de laranjas para dar volume aos seios, dizendo que é para agradar essa gente que tanto reclama. "É 'nego' falando mal do meu nariz; é 'nego' falando mal do meu ouvido; é 'nego' falando mal do meu dente; é 'nego falando mal do meu cabelo; é 'nego' falando mal do meu corpo; é 'nego falando mal dos meus peitos, é 'nego' falando mal da minha bunda", elencou Adriane, emendando: "Tá bom pra vocês assim?".

Sem perder o espírito da brincadeira, a loira também deixa claro que, enquanto ela se olhar no espelho e gostar do que vê, não vai se transformar, por ninguém. "Nem meu marido consegue, nem minha mãe consegue, não é você que vai me mudar", esclarece. Em seguida, explica que a pele dela é assim mesmo; que os dentes não são de porcelana; que ela vai morrer com o nariz do jeito que está; que é uma despeitada feliz. "Eu me gosto assim. Que inferno de gente." No fim, ainda tem tempo para tirar as laranjas do soutien e chupá-las em frente às câmeras. "Meu dia do saco cheio. Tem dias que a gente tá assim, pronto, falei."

Confira: