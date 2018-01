Adriana Lima posta foto com aliança de diamante: 'Estou casada comigo'

Modelo incentivou as mulheres a se amarem Foto: REUTERS/Jean-Paul

Adriana Lima postou uma foto em seu Instagram na última terça-feira, 30, com uma aliança de diamantes. Com quem é o compromisso? Com ela mesma.

"O que há com o anel? É simbólico. Estou comprometida comigo mesma e com a minha felicidade. Estou casada comigo. Mulheres, se amem", escreveu a Angel da Victoria's Secret.

Adriana também esclareceu que está solteira, ou seja, confirmou que não está mais com Matt Harvey, jogador de beisebol do New York Mets.