Adriana Esteves e Vladimir Brichta fazem 'Desafio do Manequim' com a família; veja o vídeo

Casal está junto há mais de 10 anos Foto: Reprodução/Instagram

Juntos há mais de 10 anos, Adriana Esteves e Vladimir Brichta compartilharam um raro momento de intimidade com a família nas redes sociais nessa terça-feira, 10. Em postagem no Instagram do ator, o casal aparece fazendo o "desafio do manequim" com os filhos mais velhos, Agnes e Felipe, e seus respectivos namorados.

A ideia do desafio é fazer um vídeo de pessoas paradas em situações cotidianas, como se estivessem "congeladas" ou fossem manequins.

Na postagem, a família está reunida em uma varanda, na qual o ator aparece bebendo ao lado de Adriana, que dá uma gargalhada. Próximo a eles, estão os dois filhos mais velhos dos atores, enquanto, ao fundo, toca a música Melhor pra Você, da Mart'nália.

Agnes, de 18 anos, é fruto do primeiro casamento de Brichta com a cantora Gena Ribeiro, já falecida, enquanto Felipe, de 15 anos, é filho de Adriana com o também ator Marco Ricca. O casal é pai de Vicente, de 10 anos, que não aparece no vídeo.