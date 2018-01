Adriana Alves diz que não terá babá e que Olivier é o 'melhor pai do mundo'

Olívia é a primeira filha do casal Foto: Reprodução/ Instagram

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal 'O Globo, deste domingo, 8, a atriz Adriana Alves elogiou a atuação do chef Olivier Anquier como papai. "Ele é o melhor pai do mundo, companheiro. Estamos vivendo um momento especial."

Olívia, a primeira filha do casal, nasceu em 29 de dezembro e teve sua chegada anunciada nas redes sociais na última terça-feira, 3. A atriz revelou que não contará com ajuda de profissionais em casa para cuidar da pequena. "Estamos radiantes. A Olívia é muito boazinha. Decidi não ter uma babá. Cuidar dela é uma missão que tirei para mim. Ela é supercomilona, puxou o pai", afirmou Adriana ao 'O Globo'.