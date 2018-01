Adele: 'Vou me tornar uma bruxa'

Adele foi presenteada com cristais em Nova York Foto: Bang Showbiz

Adele quer se tornar uma bruxa.

A cantora, de 27 anos, foi presenteada com alguns cristais em Nova York e alega que eles que têm sido responsáveis pelo sucesso de sua nova turnê, despertando seu interesse por magia.

De acordo com o tabloide 'The Sun', ela relatou aos fãs durante uma apresentação recente: "Quando toquei em um show em Nova York, que foi meu primeiro show do álbum, um hippie me deu alguns cristais. Mantive (os cristais) para meu show em Los Angeles, para meu show da BBC... Tinha todos eles. Então, fiz reflexologia e alguém estava projetando luzes nos meus pés e achei: 'Isso é estranho'".

A estrela promete se transformar depois dessa experiência: "Estou me tornando uma hippie, vou me tornar uma bruxa".

Adele ficou ainda mais convencida das propriedades mágicas dos cristais depois que ela não os levou para o Grammy Awards, levando a um desempenho desastroso devido a dificuldades técnicas.

Ela explicou: "A única vez que eu não os tinha comigo foi na b***a do Grammy Awards. Eu acredito nestes cristais", encerrou.