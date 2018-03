Adele recusa convite para jantar na Mansão Kardashian

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora britânica Adele teria sido convidada para um jantar com as Kardashian nos Estados Unidos, incluindo toda a família, como a matriarca Kris Jenner e o rapper Kanye West.

Uma fonte ligada à TV disse ao jornal britânico Mirror que Kim e suas irmãs estariam desesperadas por um encontro com a cantora inglesa, que é conhecida por simpatizar com a família. Kendall Jenner, por exemplo, foi convidada para participar de um de seus shows no setor VIP.

Porém, Adele preferiu recusar a oferta quando soube que a refeição seria inteiramente gravada, e iria ao ar no reality show Keeping Up With The Kardashian, seriado que a própria cantora já admitiu ser fã.

"Agora toda a família está a bordo. Kris sente que seria maravilhoso para Kim e Kanye dar as boas-vindas a Los Angeles para Adele. Claro que Kris, como produtora do canal E!, sabe que trazer este jantar à TV pode valer ouro", contou a fonte.