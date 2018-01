Adele quer escrever um romance

Foto: Divulgação

A cantora do sucesso 'Someone Like You' afirmou que uma de suas ambições é aprender a escrever uma peça de ficção, mas admitiu que ainda não sabe sobre qual tópico seria. Falando para a multidão em seu show em Chicago, Adele disse: "Gostaria de escrever um livro. Quero dizer, não sou muito boa em coisas assim, mas gostaria de aprender e tentar escrever um livro. Ficção. Não sei sobre o que ainda".

No entanto, o processo de redigir o livro poderia ser difícil para Adele, já que ela admitiu no passado que ela só é criativa quando ela está "momentaneamente deprimida".

Comentando sua rotina pós-separação, ela explicou: "Eu choro pelos cantos um pouco. Eu realmente abraço o fato de que estou de coração partido. Não supero tudo rapidamente. Não sei se isso é porque parece que apenas sou realmente criativa quando estou momentaneamente deprimida".

Porém, os fãs provavelmente terão que esperar um pouco para colocar as mãos no primeiro romance de Adele, uma vez que foi relatado recentemente que a cantora está prestes a assinar um acordo de gravação de 90 milhões de euros.

Uma fonte da Sony revelou: "Nós asseguramos a maior estrela da música em uma geração. Isso é grandioso. O acordo de Adele com sua gravadora original XL expirou e teremos um relacionamento com ela nos Estados Unidos. O acordo está sendo trabalhado pela nossa gravadora Columbia nos Estados Unidos, mas é no valor de 90 milhões de euros e dá à Sony os direitos para lançar a música futura dela em todo o mundo exclusivamente".