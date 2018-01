Adele planeja parar de fazer turnês para cuidar do filho

Foto: Bang Showbiz

Atualmente, Adele está no meio de uma longa turnê mundial de 107 datas. São seus primeiros shows desde 2011, mas, provavelmente, os fãs não terão o prazer de vê-la subindo ao palco pela próxima década: a cantora não quer que seu filho Angelo, de 3 anos, tenha que lidar com a agitação da vida na estrada.

Uma fonte disse ao jornal 'The Sun' que o filho é prioridade de Adele. "Ele é a coisa mais importante na vida dela. Ela tem o trazido para todos os lugares com ela na turnê", declarou. No entanto, em 2017 Angelo entrará na escola e não poderá mais acompanhar a mãe.

"Adele não quer perder um momento de Angelo crescendo e é uma decisão fácil para ela desistir de fazer turnês por ele. No momento ela está dizendo que ela não vai fazer outra turnê mundial enorme como a atual pelos próximos 10 anos", disse.

Por outro lado, a estrela do sucesso "Hello" está aberta a seguir os passos de cantoras como Britney Spears e Celine Dion e ter uma residência em Las Vegas, mas não em um futuro próximo. "Um show regular em Vegas a atrai, porque é em um único lugar e ela seria capaz de manter uma vida normal, mas isso não vai acontecer por alguns anos".

Adele admitiu durante seu show na Filadélfia que sente dificuldades com turnês. "Não sei quantos de vocês sabem, mas eu realmente não me considero muito como uma artista de turnês. Eu nunca me identifiquei muito bem com sair em turnê, porque sou totalmente caseira", disse Adele.