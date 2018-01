Adele fará estreia em Hollywood com participação num filme

Foto: Bang Showbiz / Jon Furniss / Corbis

Depois de revelar que quer se aventurar no mundo da literatura, Adele foi confirmada no filme The Death and Life of John F Donovan, ao lado de Natalie Portman e Kit Harington, marcando sua estreia em Hollywood.

O longa é dirigido por Xavier Dolan, que também dirigiu o clipe da música Hello, single lançado neste ano pela cantora. De acordo com o jornal Daily Star, uma fonte revelou que "Adele não quer ser uma atriz em tempo integral, mas ela gostou de trabalhar com Dolan e ele achou que ela poderia trazer muito para a tela".

O filme gira em torno de uma estrela de cinema cuja correspondência com um ator, de 11 anos, é exposta por uma jornalista em uma revista chamada 'The Gossip'. The Death and Life of John F Donovan conta com um elenco repleto de estrelas, entre elas, Natalie Portman, Kit Harrington, Susan Sarandon, Kathy Bates e Jessica Chastain.

Harington vai assumir o papel de protagonista como John F Donovan, ator famoso por interpretar um super-herói no estilo Marvel, enquanto Jessica irá interpretar uma colunista de fofocas sem escrúpulos, Kathy será a empresária de Donova e Susan dará vida à sua mãe.

Detalhes sobre o papel de Adele no filme ainda serão confirmados, mas foi relatado que ela filmará a cena durante as férias da turnê.