Adele e fã se beijam na boca por acidente durante show

Adele passou por um momento de embaraço nesta quinta-feira, 21, durante show dela em Vancuver, no Canadá. A cantora pediu que subisse no palco um fã que viajou da Nigéria para vê-la, só que, após os cumprimentos, uma tentativa de selfie terminou em um beijo acidental. A artista tentou dar um beijo na bochecha de seu admirador, mas ele virou o rosto na hora errada.

A reação imediata de ambos foi de constrangimento, mas enfrentaram a situação com bom humor. Ovacionados por aplausos da plateia, ambos riram muito e Adele brincou: "Graças a Deus o meu homem não está aqui.

Veja abaixo a reação dos dois:

HERE IS A GOOD QUALITY VIDEO OF THE GUY THAT KISSED ADELE!!! This is TOTALLY GOALS AND SO PERFECT OMFG pic.twitter.com/r3qCR0nsgB