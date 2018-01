Adele desmente boato de que teria se casado e lança indireta ao namoraddo

Adele lançou indireta para o namorado, pela demora em pedido de casamento. Foto: Bang Showbiz

A cantora Adele resolveu abrir o coração com seus fãs durante o show realizado no Xcel Center, em Minnesota, na terça-feira, 5, onde ela lançou indiretas para seu parceiro, Simon Konecki, - com quem ela tem o filho Angelo, de 3 anos.

"Poderia muito bem ser casada, mas não sou. Diria a vocês se eu fosse", disse a cantora, dispersando os rumores de que teria se casado secretamente, e aproveitando para dar uma cutucada em seu namorado.

A cantora, que está com Simon há quatro anos, também lembrou seus fãs que entrará em hiato assim que terminar sua turnê mundial, para que possa cuidar de seu filho

No entanto, ela prometeu que o hiato não será tão "longo" quanto sua pausa de quatro anos em 2011 depois que ela lançou o álbum 21.

"Meu filho está começando a escola, você vê - por isso estou tão ocupada tentando tirar todos meus shows fora do caminho. Não acho que estarei longe por tanto tempo", disse.