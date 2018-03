Adele desembolsa quase R$ 8 milhões em festa de despedida de solteira de amiga

Foto: Reprodução/Jon Furniss/Corbis

Adele não poupa quando o assunto é presentear seus amigos e parantes. A cantora gastou 2 milhões de euros (quase R$ 8 milhões) em uma festa de despedida de solteira de uma amiga, alugando uma casa de luxo para a comemoração.

"Ela presenteou sua amiga de infância, Laura Dockrill, e o namorado dela com um iate privado quando eles estavam em Santorini recentemente. Ela também pagou, para 20 amigas, uma festa de despedida de solteira de uma semana em Ibiza no ano passado - alugando uma casa luxo no valor de 2 milhões de euros", disse uma fonte à revista Heat.

Além de mimar seus amigos, a cantora, de 28 anos - que tem o filho Angelo, de 3 anos, com o namorado Simon Konecki - adora gastar dinheiro com sua família.

"Adele não é uma daquelas celebridades que gostam de torrar dinheiro em roupas de grife. Mas ela definitivamente gosta de ter dinheiro e gastá-lo com seus entes queridos, garantindo-lhes vidas confortáveis. ​​Ela é incrivelmente generosa", acrescentou a fonte. "A mãe dela, Penny, não faz questão de nada e Adele paga por viagens de férias que pode e compra um carro novo para ela todos os anos".

A revista ainda diz que Adele abriu uma conta poupança para seu filho usar no futuro. Além disso, ela não mede esforços para passar o máximo de tempo possível com Angelo.