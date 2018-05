Adele comemora 30 anos com festa temática de 'Titanic'

Adele vestiu-se como Rose, de 'Titanic', para comemorar 30 anos de idade. Foto: Instagram.com/adele

Adele completou 30 anos de idade no último sábado, 5, e comemorou a data com uma festa temática do filme Titanic.

Vestida como a personagem Rose, interpretada por Kate Winslet, a cantora posou para fotos no topo de uma escadaria, dentro de um carro antigo e dançando com pessoas ao redor. Cada imagem faz referência a momentos icônicos do filme de James Cameron.

"Não tenho certeza do que vou fazer nos próximos 30 anos, uma vez que fui abençoada além das palavras até agora. Obrigada a todos por terem participado dos últimos 11 anos comigo", escreveu Adele na legenda.

"[Obrigada a] Minha família e amigos por entreterem minha paixão pelo filme Titanic. A noite passada foi a melhor noite da minha vida", completou.

Provavelmente por ter se divertido muito e ficado cansada, Adele disse ainda que não tinha certeza se conseguiria sair de casa de novo. Veja as fotos abaixo: