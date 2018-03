Adam Levine grava clipe do Maroon 5 vestido de Pokémon

O cantor Adam Levine e outros integrantes da banda Maroon 5 foram fotografados com fantasias parecidas às de Pokémons durante a gravação do novo clipe no sábado à tarde, 27, em Los Angeles.

O ator Vince Vaughn, conhecido por filmes como "Penetras Bons de Bico", também estava presente - e vestido com uma fantasia.

Ainda não há informações sobre o clipe, mas as fantasias seguem a onda de popularidade do Pokémon Go.