Adam Levine, vocalista do Maroon 5, será pai de uma menina

Adam Levine e Behati Prinsloo esperam por uma garotinha Foto: Reprodução|Instagram

Adam Levine e Behati Prinsloo estão esperando uma menina. O vocalista do grupo Maroon 5 e a angel da Victoria's Secret vão dar as boas vindas ao seu primeiro filho juntos no final deste ano e a revista Us Weekly relatou que a mais recente adição à sua família será uma filha.

Behati foi vista em uma loja de artigos para bebês, em West Hollywood, onde fontes disseram que ela ignorou a seção de roupas para meninos enquanto dava uma olhada pelas seções.

Antes da chegada do bebê à família, Adam e Behati têm procurado casas na área familiar de Pacific Palisades, em Los Angeles.

Uma fonte disse: "Eles passaram a maior parte do tempo em uma casa que está listada por US$ 19,9 milhões, em uma rua com vista para o oceano. É definitivamente uma área ideal para famílias com crianças montando suas bicicletas e andando para o mercado dos agricultores."

Adam recentemente confirmou que Behati está grávida ao compartilhar uma foto no Instagram da modelo da Victoria's Secret usando um biquíni vermelho e mostrando sua barriguinha de gravidez, quase um mês depois que foi relatado pela primeira vez que o casal estava à espera do primeiro filho.

O cantor, de 36 anos, já havia falado de seu desejo de ter uma família grande. "Nós definitivamente vamos fazer isso. Quero ter 100 crianças. Quero ter mais filhos do que seria socialmente responsável. [Quero] algo como, 17. Isso é razoável? Amo muito crianças, no entanto", disse Adam, logo no início do namoro com a modelo.

Leia também no E+:

Kanye West comprou seu primeiro celular para tentar impedir o casamento de Kim Kardashian

Madonna recebe visita de Guy Ritchie em meio a disputa judicial sobre filho