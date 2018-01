Acredite se quiser: Maisa já está no colegial

. Foto: Reprodução / Instagram @maisa

Se quando te falam sobre Maisa Silva você ainda se lembra daquela garotinha de cabelos cacheados fazendo suas brincadeiras com Silvio Santos, Raul Gil, ou "trollando" as crianças que ligavam pedindo "playstation" no Bom Dia e Cia, saiba que os tempos mudaram.

A atriz, que fará 15 anos em maio deste ano, já está no colegial, e se tudo der certo, em menos de três anos estará formada.

"Primeiro dia de aula já passou! Não foi ruim, achei que fosse. Graças a Deus deu tudo certo! Tô no ensino médio!" publicou em seu Twitter. A volta às aulas de Maisa também foram marcadas pela incerteza da mudança de escola, após sete anos estudando no mesmo colégio.

1º colegial mlk — +a (@maisasilva) 26 de janeiro de 2017