'Acho que vou ser mãe cedo', diz Bruna Marquezine em entrevista ao 'Fantástico'

Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine serão protagonistas de 'Deus Salve o Rei'. Foto: Fabio Rocha/Globo/Divulgação

O Fantástico do último domingo, 7, exibiu uma entrevista com Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine, protagonistas de Deus Salve o Rei, novela das 19h que estreia nesta terça-feira, 9.

Ana Paula Araújo, que está substituindo Poliana Abritta, questionou Marina sobre como está a vida de casada – a atriz trocou alianças com Xande Negrão em outubro do ano passado – e ele respondeu: "Além de eu estar apaixonada e ele ser um cara incrível, o fato de ele me apoiar na minha carreira faz toda a diferença".

A entrevistadora então se virou para Bruna e perguntou: "Se anima não, Bruna, para o casamento?", e a atriz disse: "Eu sempre achei que eu fosse casar super cedo, porque acho que vou ser mãe cedo".

Ana Paula, surpresa, perguntou: "Mas já está pensando em ter filho?", e Bruna explicou: "Não, não estou pensando, planejando isso não, pelo amor de Deus. Mas eu tenho uma sensação de que não vai ser muito tarde... Mas que rumo é esse que as coisas tomaram, eu vim aqui falar de Deus Salve o Rei", falou, mudando o assunto da entrevista. A entrevista pode ser assistida aqui.