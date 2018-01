A nova música do The Weeknd parece ser uma indireta para Justin Bieber

The Weeknd hoje namora Selena Gomez. Foto: Reprodução/Instagram The Weeknd

O rapper NAV divulgou nesta quarta-feira, 15, a canção Some Way, feita em parceria com Abel Makkonen Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd. Mas o que está dando o que falar é a letra da música.

Antes de tudo, lembramos: The Weeknd hoje namora Selena Gomez, ex de Justin Bieber. E na letra, ele parece dar uma indireta ao afirmar que faz a garota mais feliz. Entre os trechos, o mais "leve" diz que "sua garota se apaixonou por mim".

Confira a música: