'A MPB regrediu pra fase anal', critica Lulu Santos sobre funk

Lulu Santos e Anitta Foto: Instagram / @lulusantosoficial | Reprodução de clipe de 'Vai Malandra' (2017) / Anitta / YouTube @Anitta

O cantor e jurado do The Voice Lulu Santos chamou atenção nesta segunda-feira ao fazer duras críticas às músicas que fazem sucesso no Brasil atualmente.

"Caramba! É tanta bunda, polpa, bumbum granada e tabaca que a impressão que dá é que a MPB regrediu pra fase anal. Eu, hein?", escreveu o cantor em seu Twitter. A crítica foi entendida como uma referência ao clipe de Vai Malandra, nova música de Anitta lançada nesta segunda-feira, 18.

Diversas pessoas começaram a discutir - alguns concordando com Lulu, enquanto outros o criticavam, alegando que seria uma crítica não apenas a um determinado tipo de letras de música, mas a todo o gênero do funk e até mesmo a moradores de periferia. Com a polêmica, até mesmo o funkeiro Buchecha posicionou-se a favor de Lulu, que falou mais sobre o comentário posteriormente.

"Que fique bastante claro que minha opinião sobre as letras escatológicas, pessoal, intransferível e soberana, nada tem a ver com Anitta, de quem gosto e a quem respeito, muito menos com as periferias onde se continua fazendo excelente arte e vida. Respeito! Grato", escreveu.

Confira abaixo as postagens de Lulu Santos e também algumas reações de internautas:

Caramba! É tanta bunda, polpa, bum bum granada e tabaca q a impressão q dá é q a MPB regrediu pra fase anal. Eu, hein? — Lulu Santos (@LuluSantos) 18 de dezembro de 2017

Eu A-do-ro uma controvérsia, rende o maior tráfego! — Lulu Santos (@LuluSantos) 18 de dezembro de 2017

Q fique bastante claro q minha opinião sobre as letras escatológicas, pessoal , intransferível e soberana, nada tem a ver com @anitta d quem gosto e a quem respeito, muito menos com as periferias onde se continua fazendo excelente arte e vida. Respeito! Grato. — Lulu Santos (@LuluSantos) 18 de dezembro de 2017

O primeiro Rei a aderir aos súbitos do funk,funk com melodias e aquela vibe gostosa no início dos anos 90( diga-se de passagem) SALVE LULU ❤️ https://t.co/D5t6btY388 — BUCHECHA (@BuchechaOficial) 18 de dezembro de 2017

Pessoas com cérebro pequeno entendem uma crítica a letras monotemáticas como crítica ao funk, à música negra/de periferia ou ao trabalho de um(a) artista. Absoluta falta de capacidade de interpretação. Mentalidade de fã bitolado. — MCKNZ (@GabrielMcKnz) 18 de dezembro de 2017

As batidas, sonoridades e certamente varias canções são legitimamente otimas. Ñ generaliza q parece histeria. Beeejo! — Lulu Santos (@LuluSantos) 18 de dezembro de 2017

Arrasa! As pessoas precisam a aprender a respeitar a opinião alheia sem partir pra ignorância com ofensas e chingos. Vc não é obrigado a nada. Tem o direito de expor o que acha, independente de ser sobre o artista A ou B. Tem meu respeito! — Danilo Mello (@DangoMello) 18 de dezembro de 2017

O @ não gosta que rebolemos a bunda? VAI TER BUNDA PRA CIMA SIM! Atura ou surtaaaaaa#VaiMalandra an an pic.twitter.com/YPpbn3Tw2N — Sereisis (@Sereisisv) 18 de dezembro de 2017

Mas Ivette ganha! — Lulu Santos (@LuluSantos) 18 de dezembro de 2017

Apelou para o perdão após ser massacrado pela internet, tudo o que vc quis só foi buzz pra se divulgar né amore. Fatos — LUKE (@oilukeseixas) 18 de dezembro de 2017

